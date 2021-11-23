Nevşin Mengü, a haber'in "Döviz neden yükseliyor" başlıklı yayını tiye aldı
Ekonomik kriz, döviz kurundaki inanılmaz yükseliş piyasaları altüst ederken iktidara yakın yayın organları gelişmeleri dış güçlere bağlayan yayınlar yapıyor. AKP'nin yayın organı a haber'in dövizle ilgili yayına gazeteci Nevşin Mengü'nün yorumu sosyal medyada gündem oldu.
Dolar ve Euro'nun bugün kırdığı rekorun ardından Türkiye'de panik havası hakim. Yurttaş kaygılı iş dünyası tedirgin. Bu akşam itibarıyla sokaklarda döviz kuruna yönelik protestolar başladı.
İktidar partisi AKP'nin yayın organları ise ekonomik krizi dış güçlerin saldırısına bağlamaya yönelik yayınlar yapıyor.
Sosyal medyada #hükümetistafa etiketleriyle yurttaş, iktidarı istifaya çağırırken, a haber'den şaşırtmayan bir hamle geldi.
A Haber, "Dolar ve EURO'da anormal yükselişin arkasında ne var? Piyasaya neden güvensizlik pompalıyorlar?" şeklinde haber başlığıyla Doç. Dr. Cüneyt Dirican'ı konuşturdu.
Dirican'ın açıklamaları mantıklı bir seyir izlemezken, gazeteci Nevşin Mengü ise konu ile alakalı paylaşımda bulundu. Mengü, "Dolar ve EURO'da anormal yükselişin arkasında ne var? Piyasaya neden güvensizlik pompalıyorlar?" haber başlığı için, "İnönü vardır kim olacak, ya da Gılışdar" diyerek tepkisini gösterdi.
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