Niğde'de 67 köy yolu ulaşıma kapandı

19 Ocak 2022 Çarşamba, 11:40

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 67 köy yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı. Şimşek, şu bilgileri verdi:

“Niğde İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri kapanan köy yollarımıza gece boyunca çalışıp müdahale ederek kapanan köy yollarını ulaşıma açmıştır. Ancak tipi nedeniyle ulaşımda aksaklık oluşan köy yollarımızda karla mücadele çalışmaları devam etmektedir.

İl Özel İdare bünyesi altında kurulan Karla Mücadele Ekibi, 32 araç ve 38 personelden oluşmaktadır. Ekipte 10 greyder (10 operatör), 2 dozer (2 operatör), 8 kar bıçaklı kamyon (8 şoför), 2 yükleyici (2 operatör), 6 kazıcı yükleyici (6 operatör), 2 pikap (2 Şoför), araçların yakıt ikmali için 1 yakıt ikmal aracı (1 şoför) ile ayrıca araç ve bir de iş makinelerine yerinde müdahale edebilecek seyyar tamir aracı ve idaremizde görevli idari, teknik personel bulunmaktadır.

Koordineli şekilde yollarımızın ulaşıma kapanmaması için ekiplerimiz sürekli sahada bulunmaktadır. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk söz konusu değildir.”