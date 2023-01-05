Niğde'de halk otobüsü kaza yaptı: 16 yaralı
Niğde'de özel halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 16 kişi yaralandı.
Niğde'de H.B. yönetimindeki özel halk otobüsü, Atatürk Bulvarı Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kavşağı'nda, R.B.'nin kullandığı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralanan 1'i ağır 16 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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