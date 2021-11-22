Ocaktan'dan AKP'ye sert sözler: Ayetler ve hadisler üzerinden seçim hesapları yapıyor

22 Kasım 2021 Pazartesi, 11:42

Yandaş medyada tasfiye operasyonlarında kovulan isimlerden biri olan Akşam gazetesi eski genel yayın yönetmeni Mehmet Ocaktan, AKP'ye sert sözlerle yüklendi.

Ocaktan, Karar'da yayımlanan yazısında, "Herhalde Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yolsuzluğun, liyakatsizliğin, hukuksuzluğun, nepotizmin, ekonomide akıl dışılığın bu kadar ayyuka çıktığı bir dönem olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Ocaktan yazısının devamında, “Faiz sebep, enflasyon sonuç” fantezisi yüzünden yaşadığımız sefalet tablosuna bakmak bile ülkenin nasıl bir yönetim komedisi içinde olduğunu anlamak için yeterli olacaktır" dedi.

Ocaktan şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetmekle mükelleftir, ayrıca yeni sisteme göre de halkın refah düzeyini arttırmak, işsizliği önlemek ve enflasyonu düşürmek zorundadır. Oysa cumhurbaşkanı esas görevlerini unutup ayetler ve hadisler üzerinden muhafazakar kesimleri motive ederek seçimlerde muhalefeti nasıl alt ederimin hesaplarını yapıyor. Ve garip bir şekilde bizzat kendi gerçekleştirdiği reformları inkar ediyor, hızla kendini yok ediyor…"