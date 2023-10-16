Odun kesmek için gittiği ormanda hayatını kaybetti

Yayınlanma: 16.10.2023 - 15:45

Güncelleme: 16.10.2023 - 15:46

Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Küçüközlü köyünde saat 12.00 sıralarında odun kesmek için oğlu Sefa Ün (23) ile birlikte ormana giden Osman Ün’e kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

Ün, karnından vuruldu. Oğlunun ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osman Ün, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Osman Ün’ün ölümüyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.