Odun kesmek için gittiği ormanda hayatını kaybetti

Tokat'ın Zile ilçesinde ormanda odun keserken açılan ateşle karnından vurulan Osman Ün (51) hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 16.10.2023 - 15:45
Odun kesmek için gittiği ormanda hayatını kaybetti
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Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Küçüközlü köyünde saat 12.00 sıralarında odun kesmek için oğlu Sefa Ün (23) ile birlikte ormana giden Osman Ün’e kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

Ün, karnından vuruldu. Oğlunun ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Osman Ün, ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Osman Ün’ün ölümüyle ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.


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