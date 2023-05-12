Oğuzhan Uğur 'Seçim Özel Programı'nı yapmama kararı aldıklarını duyurdu: 'Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik'
Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Seçim Özel Programını" yapmama kararı aldıklarını duyurdu. Uğur, "Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik, orada durun dedik" dedi.
Oğuzhan Uğur son dönemde yaptıkları programlarla dikkat çekiyordu. Uğur, uzun süredir hazırlık yapan BaBaLa TV'nin 'Seçim Özel' programı için aldığı kararı duyurdu.
Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim Özel Programı yapacağız dedik, bin türlü tehdit aldık, olsun dedik kulak kapattık. Fakat… Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize yıkma boyutuna geldi" dedi.
Uğur paylaşımında şunları kaydetti:
"Ulusa sesleniş videomuz yarın sabah 08.00'de yayında. Herkese söz verdik, herkese. Kime söz verdiysek o tarafa soktular bizi, alınmadık. Seçim Özel programı yapacağız dedik, bin türlü tehdit aldık, olsun dedik kulak kapattık. Fakat… Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize yıkma boyutuna geldi. Böyle kötüler… Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik, orada durun dedik. Yanımda 20-25 yaşında gençler çalışıyor. Kimseye böyle bir fırsat veremem. Sanırım elimizden geleni yaptık zaten. Gönüllülerimizi de sandıklara yönlendirdik. Bu sebeple Seçim Özel Programını yapmama kararı aldık. Umarım faydamız olmuştur. Oy verin!"
Ulusa sesleniş videomuz yarın sabah 08.00de yayında. Herkese söz verdik, herrrkese. Kime söz verdiysek o tarafa soktular bizi, alınmadık. Seçim Özel programı yapacağız dedik, bin türlü tehdit aldık, olsun dedik kulak kapattık. Fakat… Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize… pic.twitter.com/3CG12T7sPZ— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) May 11, 2023
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