Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı

Covid-19 pandemisi nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime geçilen okullarda 7 günlük ara tatil sona erdi. İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu başladı.

İHA
22 Kasım 2021 Pazartesi, 08:48
Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı
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Covid-19 pandemisi nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime geçilen okullarda 15 Kasım’da başlayan 7 günlük ara tatil bugün itibariyle sona erdi. İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu başladı.

Özellikle E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda etkili olan trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinden görüntülendi.


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