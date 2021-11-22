Okullar açıldı, trafik yoğunluğu arttı
Covid-19 pandemisi nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime geçilen okullarda 7 günlük ara tatil sona erdi. İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte sabahın ilk saatlerinde trafik yoğunluğu başladı.
Covid-19 pandemisi nedeniyle 1,5 yıllık aranın ardından yüz yüze eğitime geçilen okullarda 15 Kasım’da başlayan 7 günlük ara tatil bugün itibariyle sona erdi. İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte sabahın erken saatlerinde trafik yoğunluğu başladı.
Özellikle E-5 Karayolu ve TEM Otoyolu’nda etkili olan trafik yoğunluğu E-5 Karayolu Halıcıoğlu mevkiinden görüntülendi.
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