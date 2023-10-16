'Öldürme, kısırlaştır, yaşat' dediler

Yayınlanma: 16.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.10.2023 - 03:08

60’a yakın sivil toplum kuruluşunun düzenlediği basın açıklamasında şehirlerde ve köylerde yaşayan kedi ve köpeklerin toplatılıp, barınaklara kapatılmasına ve bazılarının uyutulacağı yani öldürüleceği yönündeki haberlere tepki gösterildi. Alanda toplanan yüzlerce kişi “Öldürme, kısırlaştır, yaşat” sloganı attı.

BELEDİYELERE ÇAĞRI

Konuşmacılar, tek çözümün 19 yıldır görevlerini yapmayan belediyeleri harekete geçirmek olduğunu vurguladı. Türkiye’de sadece 189 belediyede kısırlaştırma yapıldığını söyleyen hayvan hakları aktivistleri nüfusu 25’ in üzerindeki bin 200 belediyenin kısırlaştırma üniteleri açmasını ve kısırlaştırılan hayvanların yerine bırakılmasının üreme sorununu çözeceğini ifade etti.