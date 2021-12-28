Omicron varyantı hakkında endişelendiren açıklama
Prof. Dr. Derya Unutmaz, 'Omicron' varyantı hakkında açıklamalarda bulundu. Unutmaz, "Bundan sonra için yapabileceğimiz bir uyarı kalmadı, en az hasarla atlatma umuduyla" dedi.
Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kritik seviyeye yükselen günlük koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekti.
Unutmaz, Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğüne dikkat çekerek "Aşı & maske kalkanı olanlar rahat atlatacak. Ama milyonlarca insan da enfekte olacak" dedi.
'YAPILACAK UYARI KALMADI'
Unutmaz, henüz aşı yaptırmayan kişilere ilişkin "Yine aşısızlar veya aşı tam olmayanlar hastaneleri dolduracak. Bundan sonra için yapabileceğimiz bir uyarı kalmadı, en az hasarla atlatma umuduyla" ifadelerini kullandı.
#Omicron Tsunamisi ülkemize de geldi maalesef-aşı & maske kalkanı olanlar rahat atlatacak. Ama milyonlarca insan da enfekte olacak…yine aşısızlar veya aşı tam olmayanlar hastaneleri dolduracak. Bundan sonra için yapabileceğimiz bir uyarı kalmadı, en az hasarla atlatma umuduyla?? https://t.co/SwO4QbXUCP— Derya Unutmaz, MD (@DeryaTR_) December 28, 2021
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