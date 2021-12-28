Omicron varyantı hakkında endişelendiren açıklama

28 Aralık 2021 Salı, 23:04

Bağışıklık Sistemi Uzmanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kritik seviyeye yükselen günlük koronavirüs vaka sayılarına dikkat çekti.

Unutmaz, Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğüne dikkat çekerek "Aşı & maske kalkanı olanlar rahat atlatacak. Ama milyonlarca insan da enfekte olacak" dedi.

'YAPILACAK UYARI KALMADI'

Unutmaz, henüz aşı yaptırmayan kişilere ilişkin "Yine aşısızlar veya aşı tam olmayanlar hastaneleri dolduracak. Bundan sonra için yapabileceğimiz bir uyarı kalmadı, en az hasarla atlatma umuduyla" ifadelerini kullandı.