Önce bakana sorsaydı

01 Temmuz 2022 Cuma, 07:08

Marmaris’te Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran’da çıkan ve dört gün sonra kontrol altına alınan yangında 4 bin 500 hektar kül oldu. Yangını çıkardığını itiraf eden S.A ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangınla ilgili CHP’li belediyeleri müdahale etmemekle suçladı. Yangınla ilgili açıklama yapan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Marmaris yangınını yakından takip edip söndürülmesi için tüm imkânlarımızı kullandık. Biz işimizi biliyoruz. Muğla’da büyükşehir belediyesi acaba ne yaptınız? Ne gibi bir çalışma ortaya koydunuz. Büyükşehir belediyelerinin itfaiye ekipleri yok mu? Ne iş yaptılar. Ama bizler burası CHP'li belediyedir demedik. Bakanlarımızla buraya indik. Atılması gereken adımları attık. Bundan sonra da atılması gereken adım olursa atarız” ifadelerini kullandı. Erdoğan’ın, Muğla Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere CHP’li belediyeleri suçlaması yurttaşlar, milletvekilleri ve siyasiler tarafından tepki ile karşılandı. Yangının çıkışından itibaren bölgeye giden belediye başkanları dakika dakika sosyal medyadan açıklama yaparak, bilgiler verdi. Belediyelerin bütün ekipmanları ve ekibini gönderen başkanlar AFAD’ın koordinasyonunda dört gün boyunca çalıştı. Muğla’nın yanı sıra İzmir, Aydın, Çanakkale belediyeleri itfaiye, arazöz ve lojistik destek gönderdi. Yangının birinci günü bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün’den bölge ve yangın hakkında bilgi aldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla Valisi Orhan Tavlı ile aynı masada oturan Gürün, tüm ekibi ile sahada olduğu bilgisini verdi. Gürün’ün bakanlar ile birlikte kriz merkezindeki fotoğrafı sosyal medyada da birçok kez paylaşıldı. Buna rağmen, Başkan Gürün ve CHP’li belediyelerin ekipleri ile birlikte alanda yokmuş gibi algı yaratılması ise yangının siyaset malzemesi olarak kullanıldığını göz önüne sermiş oldu.

DÖRT GÜNLÜK YANGIN ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Muğla Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yangın raporunu yayınladı. Yangın bölgesinde fiilen görev yapan 328 personel 156 araç ve talep halinde müdahalede kullanılmak üzere hazır bekletilen 550 personel ve 200 araçla görev yaptık. İtfaiye ekiplerimiz yangının en yoğun olduğu yerler de dahil olmak üzere su takviyesi yapmış, fiilen müdahalede bulunmuş, meskûn mahallerin yangından etkilenmesini önlemek amacıyla ormanlık alanda seyreltmeler yaparak kuşaklar oluşturmuştur. İtfaiye ekiplerimiz soğutma çalışmalarında da fiilen görev almış, sağlık ekiplerimiz oksijen desteği vermiştir. Psikologlarımız destek sağlamak üzere yangın bölgesinde bulunmuş ve destek vermiştir. Afet Koordinasyon Merkezi’nin talebi doğrultusunda Muğla Büyükşehir Belediyemize ait araçlarımızla vatandaşlarımız, yangında görev yapan tüm kurumlarımızın personeli, erzak, makine, ekipman, kıyafet ve hayvan tahliye ve transferleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda başta Ankara, İzmir, Denizli, Aydın, Eskişehir, Antalya ve Manisa büyükşehir belediyelerimiz olmak üzere Marmaris’te bizimle birlikte olan tüm büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimize teşekkür ediyoruz.

BÖLGEYİ ANKARA'DAN GELEN BAKANA ANLATTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise “Yangın çıktı, gittik oraya. Üç gün söndüremediler. Gece görüşlü helikopter yok, ihale yapılmış ancak 4 Temmuz’da gelecekmiş. Bu yangının çıkacağını bir yıl önceden bütün dünya söyledi. Gittim söyledim. 5’li çete olunca 10 dakikada ihale sonuçlanıyor. Ormanları korumak için açtığı ihale 4 Temmuz’u bekleyecek. Çıkmış açıklama yapıyor Erdoğan. ‘Muğla’da büyükşehir belediyesi sende’ diyor. Bir sefer söyleyeyim, ben senin gibi değilim. Muğla Büyükşehir Belediyesi bende değil, Muğla’dadır ve Muğla halkınındır. Marmaris Belediyesi 328 personel görevlendirdi. Bunu vali biliyor. 156 araçla yangına müdahale ettiler. Su takviyesi yapıldı ayrıca. Veteriner hekimler görevlendirdiler, yiyecek, içecek sağlandı. Erzak, makine, ekipman desteği yapıldı. Sadece Muğla değil İzmir, Ankara, Antalya ve Burdur belediyeleri de doğrudan doğruya yardım gönderdiler. Sen ben ayrımı yapıyor bu adam” diyerek cevap verdi.