Önergeler ‘karanlıkta’ kaldı!
CHP Milletvekili Ayhan Barut’un kalıcı yaz saati uygulamasına yönelik 3 Bakan'a farklı tarihlerde verdiği önergesine, aynı yanıtlar geldi. Her bakan, kendinden önceki dönemi işaret etti.
İktidarın 2016’da başlattığı kalıcı yaz saati uygulaması birçok bakan değişmesine karşın kaldırılmadı.
Uygulamanın başladığı dönemde Meclis’te konuyla ilgili verilen önergeleri yanıtlayan eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okula giriş çıkış saatlerinin valilik uhdesinde olduğunu söyledi.
2018’de dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un uygulamanın son bulması için verdiği önergeye aynı yanıtı verdi.
Barut, beş yıl sonra da Bakan Yusuf Tekin’e önerge verdi. Ancak Tekin de kendinden önceki bakanlar gibi sorumluluğun valilikte olduğunu ve uygulamanın da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapıldığını belirtti.
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