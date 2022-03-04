Ordu Üniversitesi Rektörlüğü’nden tartışmalı ‘performans’ yönergesi

04 Mart 2022 Cuma, 04:00

Ordu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından “Performans Değerlendirme Yönergesi” yayımlandı. Yönerge, “rektörlük ahlak bekçiliği mi yapıyor” eleştirilerine neden oldu. Üniversite senatosunda 9 Şubat’ta kabul edilen ve yürürlük tarihi geriye dönük olarak belirlenen yönergedeki değerlendirme kriterleri ve rektörlüğe tanınan yetkiler dikkat çekti.

İlk maddede, yönergenin amacı, “personelin görevindeki başarısının, işteki tutum ve davranışlarının” yanı sıra “ahlak durumu ve özellikleri” ile “kurumun başarısına olan katkılarını değerlendirmek” olarak açıklandı.

OLAĞANÜSTÜ YETKİ

Yönergede, değerlendirme kriterleri arasında yer alan “yetkinlik” ise “bir bireyin veya grubun bir işte mükemmel performans gösterebilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve tutumları kapsayan gözlenebilir davranışlar” olarak nitelendirildi. Yalnızca memurlara yönelik olarak hazırlanan yönergede, değerlendirme sonucu düşük not alanların emekli edilebileceği, görev yerlerinin değiştirilebileceği, hakkında adli veya idari soruşturma bulunanların görev yerlerinin ise rektör tarafından istendiği zaman değiştirilebileceği öngörüldü.

CHP MECLİS’E TAŞIDI

Kurum personelinin de tepkisini toplayan yönetmelik, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, tarafından Meclis gündemine taşındı. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nun

1 Mart’ta Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar’ın katılımı ile gerçekleştirilen toplantısında yönergeye ilişkin konuşan Adıgüzel, hakkında soruşturma olan personelin görev yerinin değiştirilebileceğine yönelik maddeyle “masumiyet karinesinin ihlal edildiğini” vurguladı.

"OBJEKTİF DEĞİL"

Yönergenin öznel ölçütler içerdiğini, tamamen keyfe keder uygulamalara zemin oluşturacak şekilde hazırlandığını kaydeden CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Bunun amacı nedir belli değil. Yani, ‘Senin kaşının üstünde gözün var’ diyebilir. Mesela, biri soruşturma açabilir, soruşturma sonunda o vatandaş aklansa bile görev yeri değişmiş olacak, yerine başka biri atanmış olacak. Ve bu değerlendirmeler objektif değil” ifadelerini kullandı.