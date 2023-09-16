Ordu'da 33. Dünya Demokrasi Forumu düzenlendi

Yayınlanma: 16.09.2023 - 11:14

Güncelleme: 16.09.2023 - 11:14

33 yıldır Ordu Mesudiye’de toplanan Dünya Demokrasi Forumu, Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi'nin konuşması ile açıldı.



Forum, 14-16 Eylül tarihleri boyunca çeşitli üniversitelerden akademisyenler ve dünya çapında katılımcıların konuşmalarının yer aldığı paneller ile sürdü.

Etkinliğin ikinci gününde Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de katılımcılar arasındaydı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Aziz Ekşi, Dünya Demokrasi Forumu'nu Cumhuriyet'in 100. yılında düzenleme kararının 2010 yılında Mesudiye Kurultayı'nda alındığını anımsattı ve forumun amacını şu sözlerle anlattı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlamak ve demokrasi ile bağını vurgulamak'

Global düzeyde demokrasinin yaşadığı sorunları tartışmak ve çözüm önerileri geliştirmek,

Yaşanan ekonomik ve ekolojik sorunların çözümünün daha fazla demokrasiden geçtiğini vurgulamak,

Ülkemizin, bölgemizin ve ilçemizin tanıtımına katkıda bulunmak."

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu ve CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun'un açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği forumda demokrasi kavramı farklı açılardan tartışıldı. İzleyiciler panellerin ardından konuşmacılara yönelttikleri sorular ile katkı sundu.

14 Eylül akşamı Konacık Köyü’nde misafirler için yöresel yemekler sunuldu ve köylüler tarafından kurulmuş köy müzesi gezildi. Yerli halkın yöresel danslarına Türkiye ve yurtdışından gelen akademisyenler de eşlik etti. Forumun ikinci gününde DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Diren de konuşmacılar arasındaydı.

Program boyunca düzenlenen 7 panelde yurtiçi ve yurtdışından 35 bilim insanı bildiri sundu.