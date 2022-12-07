Ortaokul öğrencileri saç saça kavga etti... Gerekçe: 'erkek arkadaş'
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde İrem D. (14), kendisi gibi ortaokul öğrencisi olan Çağla D.'yi (13), götürdüğü atıl haldeki binada iddiaya göre erkek arkadaş meselesi yüzünden darbetti. Bir erkek öğrencinin cep telefonu ile çektiği görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.
Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'nde 4 Aralık'ta, 7'nci sınıf öğrencisi Çağla D. ile arkadaşları, başka bir okulda eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi İrem D.'yi atıl kalan afet konutlarına götürdü.
"ÇOLUK ÇOCUKSUN"
Çağla D., iddiaya göre erkek arkadaş meselesi nedeniyle İrem D.'yi hakaretlerde bulunup, darbetti.
İrem D.'ye tokat atıp, sürükleyen Çağla D., "Çoluk, çocuksun. Büyü de gel, tamam mı? Burada dayağı yiyip eve gideceksin. Bunu biliyor musun? Tamam şimdi öğrenmiş oldun değil mi?" dedi.
"TUTMAYACAKSIN"
Çağla D., İrem D.'yi kurtarmak isteyen arkadaşlarına da "Hayır, tutmayacaksın" diyerek tepki gösterdi.
Bir erkek öğrencinin cep telefonu ile çektiği görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.
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