ÖSYM'nin eski başkanları kimlerdir? ÖSYM başkanlarının kronolojik sıralaması...

04 Ağustos 2022 Perşembe, 12:53

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yükseköğretim programlarına girmek için başvuran adaylar arasından, başarılı olma olasılıkları diğerlerinden daha yüksek olanları seçerek bu programlara yerleştirmek amacı ile 1974 yılında kurulmuş olan devlet kurumudur.

ÖSYM HANGİ BAKANLIĞA BAĞLIDIR?

17/02/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun ile 15 Temmuz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, kamu tüzel kişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip, Yükseköğretim Kurulu ile ilgili, merkezi Ankara’da bulunan özel bütçeli bir kuruluştur.

Kurum ilk olarak 22 Kasım 1974 tarihinde, Üniversitelerarası Kurul tarafından, 1750 sayılı Üniversiteler Kanununun 52. Maddesine göre, "Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÜSYM)" adıyla kuruldu. 1981 yılında yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) bağlanarak "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)" adını almıştır. 17 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile idari ve mali özerkliğe sahip olmuş ve adı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı olarak değiştirilmiştir.

ÖSYM'NİN ESKİ BAŞKANLARI KİMLERDİR?

ÖSYM'nin ilk başkanı Prof. Dr. Altan Günalp'tır. 1974 yılında Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin kurulması ile başkanlık görevine başladı. Görevini, hayatını kaybettiği 1988 yılına kadar devam ettirdi.

Prof. Dr. Fethi Toker:1988-1993

Prof. Dr. Atilla Özmen: 1993-1995

Prof. Dr. Fethi Toker: 1996-2002

Prof. Dr. M. Savaş Küçükyavuz: 2002-2004

Prof. Dr. Ünal Yarımağan: 2004-2010

Prof. Dr. Ali Demir: 2010-2015

Prof. Dr. Ömer Demir: 2015-2017

Prof. Dr. Mahmut Özer: 2017-2018

Prof. Dr. Halis Aygün: 2018-2022

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy :2022- Halen

ÖSYM ESKİ BAŞKANLARI HAKKINDA AÇILAN DAVALAR

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) eski Başkanı Ali Demir, FETÖ üyeliğinden yargılanıyor ve FETÖ'cülerin 2010-2015 arasındaki sınav sorularını çalmalarına zemin hazırlamakla sorumlu tutuluyor…

2010'daki KPSS'de usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında 2015 yılında ifadesi alınan eski ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan, tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı Yücel Erkman, "şüpheli" sıfatıyla ifadesini aldığı Yarımağan'ın, "görevi kötüye kullanmak, devlet memurunun resmi belgede sahteciliği ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından tutuklanmasını talep etmişti. Yarımağan, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

ÖSYM'NİN DAVALIK OLAN SINAVLARI

-1973 yılında ÜSYM (Üniversite Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapılan üniversiteye giriş sınavları sorularının daha önceden özel bir dershane tarafından ele geçirilmesi üzerine iptal edilmişti.

-1999'daki Öğrenci Seçme Sınavı, iki soru kitapçığının çalındığının anlaşılmasıyla son anda iptal edildi.

-ÖSYM’nin 13 Eylül 2009’da yaptığı, kopya iddiaları nedeniyle iptal ederek 1 Kasım 2009’da yenilediği Polis Meslek Yüksek Okulları Öğrenci Adaylığı Sınavı’yla (PMYO) ilgili başlatılan ve içeriği sır gibi saklanan soruşturmanın ayrıntıları yıllar sonra ortaya çıktı. Cemaat gölgesi düşen ve soruşturulan polis sınavında iki kitapçığın kayıp olduğu belirlenmişti.

-Sınav sorularının çalınması nedeniyle 2010 yılındaki KPSS iptal edildi.

-2011-Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı 2. Aşama Sınavı'nda da sorulan soruların geçmiş yıllardaki sınavlardaki bazı soruların tekrarı olduğu gerekçesiyle sınavın yenilenmesine karar verildiğini bildirdi.

2013 sonrasında başlayan, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından derinleştirilen araştırmalar sonunda, şu sınavlarla ilgili soruşturma ya da dava açıldı:

2010 KPSS Eğitim Bilimleri Sınavı: 3 bini aşkın kişi için "FETÖ/PDY kurucu, yönetici ve üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik ve kamu zararına dolandırıcılık" suçlarından dava açıldı:

*2010 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı: Aynı suçlardan dava açıldı.

*2012 KPSS: Bir kısım şüpheli için dava açıldı, bir kısmı için soruşturma sürüyor.

*2012 Adli Yargı Hâkim ve Savcı Seçme Sınavı: 2012'de, eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart'ın suç duyurusu üzerine açılan soruşturma takipsizlikle sonuçlanmıştı. ‘Yeni deliller elde edildiği’ gerekçesiyle dava açıldı.

*2014 LYS:1 milyona yakın öğrencinin üniversiteye yerleşmek için girdiği bu sınav da soruşturuluyor.



