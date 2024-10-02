Oto galeriye 2 ayrı kurşunlamada 3 gözaltı

İzmir'in Buca ilçesindeki oto galerinin 3 gün arayla 2 kez kurşunlanmasıyla ilgili 3 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

Oto galeriye 2 ayrı kurşunlamada 3 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 11:43

Buca'daki oto galeri, 13 ve 16 Ağustos'ta kurşunlandı. Saldırıda oto galeri ile içindeki 1 otomobil, isabet eden kurşunlarla zarar gördü. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında, şüphelilerin B.Y., Ç.D. ve S.Ç. olduğu tespit edildi.

Polis, operasyonla olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen B.Y.'nin de aralarında olduğu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. İfadelerinde, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, saldırı anının bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.


Etiketler: #polis

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