Otobüste baygınlık geçirdi, hastaneye şoför yetiştirdi

Bingöl’de özel halk otobüsü şoförü Gani Alçiçek, baygınlık geçiren yolcusunu, güzergahından çıkarak hastaneye yetiştirdi. Bu anlar, otobüs kamerasınca kaydedildi.

DHA
03 Ekim 2022 Pazartesi, 17:21
Otobüste baygınlık geçirdi, hastaneye şoför yetiştirdi
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Bingöl'de özel halk otobüsü şoförlüğü Gani Alçiçek, yolcularını aldıktan sonra Sebze Hali Mahallesi’ne doğru yola çıktı. Seyir halindeki Alçiçek'in otobüsünde ismi öğrenilemeyen kadın yolcu, aniden baygınlık geçirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yolcular, şoförü uyararak, kadının bayıldığını söyledi. Bunun üzerine Alçiçek, güzergahından çıkarak hızla Bingöl Devlet Hastanesi’ne gitti. Bu anlar ise otobüsün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Şoförün hastaneye yetiştirdiği kadın tedaviye alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


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