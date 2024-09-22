Otomobil takla attı: 1'i çocuk 6 yaralı
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, kazada 1'i çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.
Kelkit ilçesi Balkaya köyünde edinilen bilgiye göre, Kelkit'ten Erzincan istikametine giden otomobilin sürücüsü Kamuran Tuna, Balkaya köyü mevkiinde direksiyon hâkimiyetini kaybedince otomobil yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Kamuran Tuna ile birlikte, Zehra Tuna, Merve Tuna, Melek Kalaycı, Canan Çırak ve 7 yaşındaki C.S. Çırak'ı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavileri için Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Öte yandan, kazada yaralanan ve iç kanama şüphesi olan 7 yaşındaki C.S. Çırak buradan KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
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