Otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı!

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarptığı Ç.Ö. (11) ağır yaralandı.

Otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa çarptı!
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DHA
Yayınlanma: 18.09.2024 - 07:08

Karabük-Kastamonu karayolunun 100'üncü Yıl Mahallesi mevkisinde dün saat 21.00 sıralarında, İ.Y yönetimindeki 78 ABY 302 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ç.Ö. isimli çocuğa çarptı.

Çocuk metrelerce savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 


Etiketler: #112 Acil #karabük

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