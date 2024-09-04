Otomobilin çarptığı motosikletteki kadın öldü
Sakarya'nın Karasu ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin arkadan çarptığı motosikletteki yolcu Derya Miyanyedi, hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Y.E. idaresindeki otomobil, aynı yöne giden D.P. yönetimindeki 55 AHJ 231 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada, motosikletteki Derya Miyanyedi hayatını kaybetti. Sürücü D.P. ile otomobildeki M.E.E. hafif yaralandı. Miyanyedi'nin cansız bedeni, inceleme sonrası morga götürüldü.
Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Y.E.'nin 1,29 promil alkollü olduğu tespit edildi. Y.E. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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