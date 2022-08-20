Otomobilin ezdiği engellinin yakını konuştu: 'Çarpan arkadaş olay yerinden kaçtı, Allah onun da yardımcısı olsun'
İstanbul Kağıthane'de geri manevra yapan sürücü, engelli aracıyla giden Sebahattin İnce'ye çarptı. İnce kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İnce'nin kayınbiraderi Bayram Şair, "Ben kazaya doğru koştum. Baktım ki eniştem. O sırada şoka uğradım. Çarpan arkadaş korkudan olay yerinden kaçtı. Allah onun da yardımcısı olsun. Onu da tanıyorduk. Bizden korktuğu için kaçtı" dedi.
Feci kaza, Sultan Selim Mahallesi'nde perşembe saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Engelli aracıyla sokaktan giden 50 yaşındaki Sebahattin İnce'ye geri manevra yapan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki otomobil arasında kalan engelli kişi ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Otomobil sürücüsü öne aracından inerek kazaya baksa da daha sonra otomobile binerek olay yerinden kaçtı.
Kazayı gören yurttaşların koşarak yardım ettiği Sebahattin İnce, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İnce, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
"ÇARPAN ARKADAŞ OLAY YERİNDEN KAÇTI, ALLAH ONUN DA YARDIMCISI OLSUN"
Eniştesinin fizik tedavi için gittiği hastaneden gelirken kaza olduğunu söyleyen Bayram Şair, "Kaza bizim dükkanın önünde oldu. Ben kazaya doğru koştum. Baktım ki eniştem. O sırada şoka uğradım. Ambulans gelene kadar kimse dokunmadı. Sadece nefes almasını sağladık. Ambulansla hastaneye taşıdık. Çarpan arkadaş da korkudan olay yerinden kaçtı. Allah onun da yardımcısı olsun. Onu da tanıyorduk. Bizden korktuğu için kaçtı. İnsanlar müdahale edince korktu kaçtı. Kaza yerinde eniştemin bilinci açıktı. Bizimle konuşuyordu. Hastaneye götürdük" dedi.
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