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Özelleştirmeler tam gaz... Ağrı, Samsun ve Aydın'da 4 kamu taşınmazı daha satılacak

Özelleştirmeler tam gaz... Ağrı, Samsun ve Aydın'da 4 kamu taşınmazı daha satılacak

11.06.2026 12:54:00
Güncellenme:
AA
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Özelleştirmeler tam gaz... Ağrı, Samsun ve Aydın'da 4 kamu taşınmazı daha satılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 3 ildeki 4 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre; Ağrı'nın Eleşkirt, Samsun'un Havza ve Aydın'ın Didim ilçesindeki toplam 4 taşınmaz satılacak. İhaleler, kapalı zarfla teklif ve "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) yatırımcılara yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Ağrı'nın Eleşkirt, Samsun'un Havza ve Aydın'ın Didim ilçesindeki bazı taşınmazların satışı yapılacak.

Son teklifler Ağrı ve Samsun'daki toplam 3 taşınmaz için 30 Haziran'a kadar, Aydın'daki taşınmaz için ise 1 Temmuz'a kadar verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek, süreç pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

İlgili Konular: #Resmi Gazete #özelleştirme #Hazine ve Maliye Bakanlığı

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