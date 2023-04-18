Personel alımına ‘sertifika’ koşulu
Ankara Üniversitesi biyolog, kimyager, fizyoterapist ve sağlık teknikeri branşlarında sağlık personeli alım ilanına çıktı. Devlet Memurları Yasası’na göre “Kamu personeli alımında teknik ya da sağlık hizmetleri kapsamında iş tecrübesi, sertifika, ayrıntılı sertifika istenmez” şartına karşın, ilanların birçoğunda “çeşitli sertifikalara sahip olma” ve “ tecrübe” şartı arandı.
Biyolog alım ilanında “yeni nesil dizi analizi yöntemleri konusunda en az iki yıl çalışmış olma, hücre kültürü, yeni nesil sekanslama, dört kişilik açılan iki ayrı “fizyoterapist alım ilanında” ise yalnızca bir kişide alım şartlarının detaylandırılması, üç kişide ise yalnızca “lisans programlarından mezun olma” şartı aranması, sağlık teknikeri kadrolarında da yalnızca bir kişide, “iş sağlığı ve güvenliği, afet riskleri konularında eğitim sertifikalarıyla, “üniversite hastanelerinin ameliyathane biriminde, beyin cerrahisi alanında en az beş yıl çalışmış olma” gibi “ilginç” koşullar aranması dikkat çekti.
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