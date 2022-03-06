Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular

Kayseri'de, piknik yapmak için çıktıkları dağda yollarını şaşıran 3 genç, polis ve AFAD ekiplerinin yönlendirmesi ile evlerine döndü.

DHA
06 Mart 2022 Pazar, 17:02
Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular
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Olay, saat 12.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi Yılanlı Dağı'nda meydana geldi. Furkan Yılmaz (17), kardeşi Rıfat Yılmaz (15) ve arkadaşı Batuhan Yartıcı (16) ile birlikte piknik yapmak için Yılanlı Dağı'na çıktı.

Piknik sonrası 3 genç dağdan inmek için yola çıktı. Dağda yolu karıştıran gençler polisi aradı. Polis ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. İletişime geçen ekiplerin yönlendirmesi ile gençler, yaklaşık 1 saat süren yürüyüşün ardından bulundukları yerden indi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirten 3 genç, evlerine döndü.


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