Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular
Kayseri'de, piknik yapmak için çıktıkları dağda yollarını şaşıran 3 genç, polis ve AFAD ekiplerinin yönlendirmesi ile evlerine döndü.
Olay, saat 12.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Tınaztepe Mahallesi Yılanlı Dağı'nda meydana geldi. Furkan Yılmaz (17), kardeşi Rıfat Yılmaz (15) ve arkadaşı Batuhan Yartıcı (16) ile birlikte piknik yapmak için Yılanlı Dağı'na çıktı.
Piknik sonrası 3 genç dağdan inmek için yola çıktı. Dağda yolu karıştıran gençler polisi aradı. Polis ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. İletişime geçen ekiplerin yönlendirmesi ile gençler, yaklaşık 1 saat süren yürüyüşün ardından bulundukları yerden indi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirten 3 genç, evlerine döndü.
İlgili Haberler
- Freni boşalan kamyon 8 araca çarptı; araç sahipleri piknik tüpüyle saldırdı
- Sahnede yangın, önünde piknik...
- Tekirdağ'da piknik alanında bulunan kafatası ve kemiklere inceleme
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Ucuz ayçiçek yağı için birbirlerini ezdiler
- Avcılar'da kaldırım çöktü!
- Zabıtadan markete 'ayçiçek yağı' baskını
- Magandalar gece boyunca ortalığı karıştırdı
- Gürültü yaptı diye döner bıçağıyla saldırdı
- Firari cinayet zanlısı gizli bölmede yakalandı
- Yurttaşlar yağ için adeta birbirini ezdi!
- Kadın futbolculardan MHP'li başkana protesto
- Çatıdan düşen buz kütlesinden son anda kurtuldu
- Habertürk muhabirinin İngilizce röportajı gündem oldu
En Çok Okunan Haberler
- 4. kattan 1. katın balkonuna düştü
- Antalya Maratonu'nda kazananlar belli oldu
- Harry Potter oyuncusu hastaneye kaldırıldı
- 'Uçuş yasağı kararı alan savaşta taraf olur!'
- Piknik yapmak için çıktıkları dağda kayboldular
- Mesut Özil, Fenerbahçe'de kalacak mı?
- Merih Demiral'dan olay paylaşım! İtalya'yı salladı
- Köpekten kaçarken kamyon çarptı: Kritik saatler
- Gültekin Uysal yeniden DP genel başkanı seçildi
- Bakanlıktan koruma alanlarıyla ilgili açıklama