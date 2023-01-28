'Polis' yalanıyla vurgun: Suçüstü yakalandı

Mersin'de kendisini polis olarak tanıtıp 'kimlik bilgilerinin kuyumcu soygununda kullanıldığı' yalanıyla S.K.'yi (65) korkutup dolandırmaya çalışan A.Ş.M. suçüstü yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 11:40
'Polis' yalanıyla vurgun: Suçüstü yakalandı
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Mersin'de yaşayan S.K. kendisini polis olarak tanıtan kişinin, kimlik bilgilerinin kuyumcu soygununda kullanıldığını söyleyerek korkutulup evindeki para ve altınları istediği şikayetinde bulundu.

ÇALDIKLARINA EL KONULDU

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, S.K.'nin evi çevresinde beklemeye başladı. Şüpheli A.Ş.M., S.K.'den 111 bin 500 TL, 325 Euro, 1015 dolar, 42 çeyrek, 17 yarım ve 19 tam altın, 1 cumhuriyet altını, 1 adet 22 ayar bileziği aldığı sırada suçüstü yakalandı.

Para ve altınlar S.K.'ye teslim edildi, şüpheli gözaltına alındı. Emniyet'teki işlemleri tamamlanan A.Ş.M., adliyeye sevk edildi.


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