Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: Varyantların nedeni aşı adaletsizliği, can kayıpları artabilir

29 Kasım 2021 Pazartesi, 04:00

Güney Afrika’dan çıkan ve “Omicron (Nu)” adı verilen yeni varyantın yapısı ve etkileri henüz tam olarak bilinemese de Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), “Kaygı verici” açıklaması paniğe neden oldu. DSÖ, söz konusu varyantın “yüksek bulaşma riskine sahip olduğunu” ve “birçok kez mutasyona uğramış olduğunu” açıkladı. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, aşı adaletsizliğinin sonucu yeni varyantların ortaya çıktığını ve bu durumun aşıya ulaşımın yeterli düzeye gelmediği müddetçe süreceğini belirterek “Şu anda Afrika’da halen varyantın çıktığı ülkeler dahil yeterli aşıya ulaşım yok, bu yüzden virüs hızla yayılmaya devam ediyor ve yeni varyantlar ortaya çıkıyor. Bu bir sistem ve kapitalizm sorunudur. Dünyada aşı adaletsizliği yaparsanız karşılaşacağınız sonuç bu olacaktır. Bu insanoğlunun ve sistemin suçudur” dedi. Ertuğrul, ülkemizde halen birinci doz aşılarını yaptırmayan insanların olduğunu anımsatarak “Ülkemiz riskli ülkelerden biri. Bir an önce eksik aşılar tamamlanmalı, aşı olmayanlar aşılarını yaptırmalı” uyarısında bulundu.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDEN KAÇABİLİR

Prof. Dr. Ertuğrul, yeni varyantın hastalık tablosunda bir değişiklik yaratıp yaratmadığı konusunda henüz bilgilerin yeterli olmadığını belirterek “Genetik analizlerde yani virüsün genom analizi yapıldığında, mutasyon geçiren bölgelerde örneğin insanlarda bağışık yanıttan kaçabileceği gösterilmiş durumda. Klinik tabloya bunun nasıl yansıyacağı yapılacak çalışmalarla daha net bir biçimde ortaya konacak” dedi.

Yeni varyantın birçok mutasyonu bir arada bulundurduğunu anımsatan Ertuğrul, aşıların bu varyantta etkili olup olmadığına ilişkin “Olasılıkla aşılar bu varyantta etkili. Özellikle mRNa aşıları. Ama ne kadar etkili olacağı bir takım çalışmalardan sonra daha net belli olacak” değerlendirmesini yaptı.