Prof. Dr. Oğuz Karabay'dan endişelendiren açıklama

07 Ocak 2022 Cuma, 08:52

Birçok kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan korona virüsün daha hızlı yayılan Omicron varyantı hakkında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Omicron varyantının daha hızlı yayıldığını ve bu sebeple daha fazla insanın hastalanacağını belirten Karabay, mevcut aşıların ciddi hastalıklara ve ölüme karşı etkili olmaya devam ettiğini belirtti.

“AŞIYA RAĞMEN HASTALIK YAPABİLİR"

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, “Şimdiye kadar ki bütün varyantlardan daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor, aşıya rağmen hastalık yapabilir. Daha kolay yayıldığı için daha fazla insanı hastalandıracağını bekliyoruz ama mevcut aşılar ciddi hastalık ve ölüme karşı etkili olmaya halen devam ediyor. Kısa bir zaman sonra Omicronun baskın varyant olması bekleniyor. Daha kolay yayıldığı için daha fazla insanı hastalandıracağı bekleniyor. Fakat dediğimiz gibi daha fazla ölüme yol açması beklenmiyor, çünkü elde edilen tecrübelere göre daha fazla hastaneye veya yoğun bakıma yatma ihtiyacı bulunmuyor. Omicron varyantı, aşı kaynaklı bağışıklıktan diğer varyantlardan daha fazla kaçıyor. Bu nedenle aşılar, diğer varyantlara göre daha az bir koruma sağlıyor" dedi.

ÖZEL TESTLER YAPILMADAN HANGİ VARYANT OLDUĞUNU ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

Karabay, "Sosyal mesafe, el yıkama, maske takma, aşı ve hatırlatma dozunu yaptırma gibi olağan tedbirler de mutlaka sürdürülmelidir. Daha az ölüme neden oluyorsa da dünya çapında hakim olan delta varyantı da dahil olmak üzere koronavirüsün tüm varyantlarının ciddi hastalık veya ölüme neden olabileceği unutulmamalıdır. Özel testler yapılmadan hangi varyant olduğunu anlamak mümkün değil" diye konuştu.

RİSK ALTINDALAR

Yaşlı nüfusun risk altığında olduğunu belirten Karabay, "İlk gözlemlerimize göre, Omicron vakaları hastalığı daha hafif geçiriyor ama yaşlı nüfus ve aşılanmamış kişiler hala risk altındalar" ifadelerini kullandı.