Prof. Dr. Yaşar açıkladı: Gökyüzündeki kızıllığın sebebi ortaya çıktı

16 Mart 2022 Çarşamba, 15:27

İzmir'de gökyüzünün rengi, sabah saatlerinde kızıla döndü. Gökyüzünü seyreden İzmirliler, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.

Çok sayıda kişi de çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gökyüzünün rengi bazılarını ise tedirgin etti.

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, doğa olayı olduğunu belirterek, "2 gün önce Sahra Çölü'nden çok ciddi miktarda toz kalktı. Uydudan baktığımda yaklaşık olarak 3,5 milyon kilometrekare yani Türkiye'nin 4 katı kadar devasa bir toz taşındı. Bu toz taşınımı şu an Batı Avrupa tarafında. Bu toz metrekarede yaklaşık 6-7 gram ve çevrede çok yoğun miktarda. Biz Doğu'dayız, güneş de Doğu'dan doğduğu için Batı'ya baktığımızda atmosferde Yunanistan'daki bu toz bulutunun kızıllığını görüyoruz" diye konuştu.

"BUNLAR SADECE DOĞA OLAYI"

"Maalesef insanlarımız bu tür durumlarda tedirgin oluyor" diyen Yaşar, "Denizde sular çekiliyor, gökyüzü kızıl oluyor, korkuyor ama bunlar sadece doğa olayı. Çöl tozları yaşamın olmazsa olmazı çünkü çok miktarda demir taşıyor. Çöl tozu toprakta ne kadar olursa o kadar verim kazanır ancak insanların da dikkat etmesi gerekiyor. Bu durum bahar alerjisine neden olur. Partiküllü maske takılmalı" ifadelerini kullandı.



