Prof. Dr. Yaşar açıkladı: Gökyüzündeki kızıllığın sebebi ortaya çıktı
İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, kentte bu sabah gökyüzünün kızıla bürünmesinin nedenini 'Sahra Çölü tozu' olarak açıkladı.
İzmir'de gökyüzünün rengi, sabah saatlerinde kızıla döndü. Gökyüzünü seyreden İzmirliler, bu anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti.
Çok sayıda kişi de çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Gökyüzünün rengi bazılarını ise tedirgin etti.
DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve iklim bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, doğa olayı olduğunu belirterek, "2 gün önce Sahra Çölü'nden çok ciddi miktarda toz kalktı. Uydudan baktığımda yaklaşık olarak 3,5 milyon kilometrekare yani Türkiye'nin 4 katı kadar devasa bir toz taşındı. Bu toz taşınımı şu an Batı Avrupa tarafında. Bu toz metrekarede yaklaşık 6-7 gram ve çevrede çok yoğun miktarda. Biz Doğu'dayız, güneş de Doğu'dan doğduğu için Batı'ya baktığımızda atmosferde Yunanistan'daki bu toz bulutunun kızıllığını görüyoruz" diye konuştu.
"BUNLAR SADECE DOĞA OLAYI"
"Maalesef insanlarımız bu tür durumlarda tedirgin oluyor" diyen Yaşar, "Denizde sular çekiliyor, gökyüzü kızıl oluyor, korkuyor ama bunlar sadece doğa olayı. Çöl tozları yaşamın olmazsa olmazı çünkü çok miktarda demir taşıyor. Çöl tozu toprakta ne kadar olursa o kadar verim kazanır ancak insanların da dikkat etmesi gerekiyor. Bu durum bahar alerjisine neden olur. Partiküllü maske takılmalı" ifadelerini kullandı.
İlgili Haberler
- İstanbul ve İzmir'de eşsiz görüntü: Gökyüzü neden kızıla büründü? İşte yanıtı
- Gökyüzünde mercek bulutu görüldü: Saatlerce aynı yerde kaldı
Video Haberler
- Gökyüzündeki kızıllığın sebebini Prof. Dr. Yaşar açıklad
- '30 TL'yi geçebilir' tahmini
- 3 büyükşehirde barajlardaki su miktarı arttı
- ABD'li gezginin bisikletini çalanlar yakalandı
- Üniversite yemekhanesinde duygulandıran anlar
- Benzin ve motorinde indirim kapıda
- Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması geldi
- Batılı ülke liderlerini Ukrayna’ya davet etti
- Meteoroloji'den İstanbullulara kar yağışı uyarısı
- Direkten kopan kablo patlamalara neden oldu
En Çok Okunan Haberler
- 'Altın alanlara geçmiş olsun'
- Fenerbahçe'den TFF'ye tepki!
- Kanserle savaşıyordu: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
- Gökyüzündeki kızıllığın sebebini Prof. Dr. Yaşar açıklad
- CHP'li Başarır sordu: 'Böyle bir tesadüf olabilir mi?'
- Sağlık çalışanlarından Bakan Koca'ya istifa çağrısı
- Fenerbahçe'den 6 imza!
- İtalya'dan Rus gazı açıklaması
- Yumruk atıp bıçak çektiği doktordan şikayetçi olmuş
- Seren Serengil'e para cezası