Restoran faciasında bir kayıp daha
Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir restoranda 7 kişinin öldüğü patlamada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 15 yaşındaki Cennet Yeldi yaşamını yitirdi.
Aydın'daki restoranda meydana gelen patlamada yaralanarak İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olay günü tedavi altına alınan 15 yaşındaki Cennet Yeldi, yaşam savaşını kaybetti. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayan Yeldi'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
NE OLMUŞTU?
Altıntaş Mahallesi, Kıbrıs Caddesi'ndeki bir döner restoranında 30 Aralık'ta tüp değiştirilirken meydana gelen patlamada 7 kişi yaşamını yitirmişti. Yeldi, restoranın ikinci katındaki pencereden son anda çıkmış ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşmuştu. Patlamada yaralananlardan 4'ü tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Cennet Yeldi ise İzmir'e sevk edilmişti.
Olayla ilgili 10 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 4'ü tutuklanmıştı.
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