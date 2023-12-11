Rize'de çöp kamyonu ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Rize’nin Pazar İlçesinde çöp kamyonu ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 16:40
Rize'de çöp kamyonu ve hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Pazar İlçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda, Rize’den Ardeşen ilçesi istikametine doğru gitmekte olan Ardeşen Belediyesine ait çöp kamyonu ile 53 AE 150 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü H.Ö. ve yanında bulunan F.D.’nin olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Pazar Kaçkar Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Yaralıların hastanede tedavisi sürüyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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