Rize'de ormanda ağaç kesen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde Gürcistan uyruklu 5 kişi ormanda ağaç keserken yakalandı. Gruptaki 5 kişinin 3'ü için adli kontrol kararı, 2'si için sınır dışı kararı verildi.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde Tunca beldesine bağlı Şenyuva Mahallesi'nde tapulu arazideki ormanlık alanda bir grubun ağaç kestiğini görenler durumu jandarmaya ihbar etti.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili Gürcistan uyruklu oldukları belirtilen Mindia D, Koba D, Rati G, Otari B. ve Xatuna B'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mindia D, Rati G. ve Otari B. çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı, yurda kaçak girdikleri belirlenen Koba D. ile Xatuna B. sınır dışı edildi.
Video Haberler
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
- Sporda 2021: Nefes kesen mücadeleler...
- Türkiye'de 2021: Yangın, sel, kapanma, kriz
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
En Çok Okunan Haberler
- Elektrik fiyatlarına rekor zam!
- Doğalgaza da rekor zam!
- Omicron varyantına karşı yeni umut
- Yeni yıl rekor zamla geliyor
- Kara kış başlıyor: 2022'ye zamlarla girdik!
- Araç sahiplerine bir kötü haber daha
- Kılıçdaroğlu'ndan, Erdoğan'a sert yanıt
- Yılın son anketinden Erdoğan'a kötü haber
- İşte kazanan şanslı numaralar
- Avrasya Tüneli ve köprülere zam