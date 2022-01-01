Rize'de ormanda ağaç kesen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde Gürcistan uyruklu 5 kişi ormanda ağaç keserken yakalandı. Gruptaki 5 kişinin 3'ü için adli kontrol kararı, 2'si için sınır dışı kararı verildi.

AA
01 Ocak 2022 Cumartesi, 13:42
Rize'de ormanda ağaç kesen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde Tunca beldesine bağlı Şenyuva Mahallesi'nde tapulu arazideki ormanlık alanda bir grubun ağaç kestiğini görenler durumu jandarmaya ihbar etti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili Gürcistan uyruklu oldukları belirtilen Mindia D, Koba D, Rati G, Otari B. ve Xatuna B'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mindia D, Rati G. ve Otari B. çıkarıldıkları hakimlikçe yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı, yurda kaçak girdikleri belirlenen Koba D. ile Xatuna B. sınır dışı edildi.


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