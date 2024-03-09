Ruhsatsız silah bulunduran şahıs tutuklandı

Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:29

Güncelleme: 09.03.2024 - 11:30

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.Ö. isimli şahsın bağ evi ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 32 adet fişek ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.