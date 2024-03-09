Ruhsatsız silah bulunduran şahıs tutuklandı

Adıyaman’da jandarma ekipleri bağ evinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

İHA
Yayınlanma: 09.03.2024 - 11:29
Ruhsatsız silah bulunduran şahıs tutuklandı
Abone Ol google-news

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.Ö. isimli şahsın bağ evi ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 32 adet fişek ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.


adıyaman haberleri

İlgili Haberler

Adıyaman’da erkek şiddeti: Babasıyla oğlunu damdan attı, annesini de darbetti

Adıyaman’da erkek şiddeti: Babasıyla oğlunu damdan attı, annesini de darbetti
Adıyaman'ın doğa harikası tehlike altında! 210 ton karbondioksiti tutuyor, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya...

Adıyaman'ın doğa harikası tehlike altında! 210 ton karbondioksiti tutuyor, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması: 'Tek bir yurttaşımız dahi...'

Son Dakika... CHP'den 'Burcu Köksal' açıklaması: 'Tek bir yurttaşımız dahi...'
Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’

Zehra Güneş’in 8 Mart paylaşımı sosyal medyayı salladı! Zeynep Sever dayanamadı! ‘Her genç kıza örneksin’
AKP'li aday iktidarın nimetlerinden nasıl yararlandığını pişkin pişkin anlattı: 'Arıyorum valiyi 5 dakika...'

AKP'li aday iktidarın nimetlerinden nasıl yararlandığını pişkin pişkin anlattı: 'Arıyorum valiyi 5 dakika...'
Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!

Meteorolojiden Muğla için kritik uyarı!
Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 8 Mart 2024 altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat... Gram altında yeni zirve! Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? 8 Mart 2024 altın fiyatları...
Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi

Kadın komandolar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden halatla indi
Uzaya gönderilen Galaxy S24 Ultra fotoğraflar çekti

Uzaya gönderilen Galaxy S24 Ultra fotoğraflar çekti
Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!

Muğla simidi coğrafi işaretle tescillendi!