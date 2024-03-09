Ruhsatsız silah bulunduran şahıs tutuklandı
Adıyaman’da jandarma ekipleri bağ evinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.Ö. isimli şahsın bağ evi ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 74 adet tabanca mermisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 32 adet fişek ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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