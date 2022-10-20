Rusya'dan tahıl anlaşması uyarısı: Bize verilen sözler tutulmadı
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitri Polyansky, tahıl anlaşmasının uzaltılması konusunda fazla iyimser olunmaması gerektiğini söyledi.
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitri Polyansky, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dmitri Polyansky, tahıl anlaşmasının uzaltılması konusunda fazla "iyimser" olunmaması gerektiğini söyledi.
Polyansky, Anlaşmanın, "Rus gıda ve gübre ihracatına ilişkin kısmı, Rusya'dan tamamen farklı bir şekilde uygulanıyor" dedi.
Rusya'nın tahıl anlaşmasını yenileyip yenilemeyeceği sorusuna Polyansky, "Bu anlaşmadan ne alacağımıza bağlı. Şu ana kadar çok az şey aldık" ifadelerini kullandı.
Polyansky, tahıl anlaşması görüşmelerine değinerek, "Bu aşamada çok iyimser olmayacağım çünkü pratik sonuçlara bakıyoruz. Bize vaat edilenler yerine getirilmiyor" diye konuştu.
Polyansky, "Batılı ülkelerin ihmal ettiği, anlaşmanın ikinci bölümünde bize vaat edilenin yerine getirilmesini bekliyoruz. Anlaşmanın bize düşen kısmının Ukrayna'daki ile aynı şekilde yürütülmesini istiyoruz" dedi.
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