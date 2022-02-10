Saffet Sancaklı cenazede soyuldu: Tabutu tutmak istediler sandı...

10 Şubat 2022 Perşembe, 09:20

MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve eski futbolcu Saffet Sancaklı, cenaze töreninde tabut taşırken hırsızların hedefi oldu.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın cenaze törenine katılan Sancaklı'nın cebindeki 6 bin TL çalındı. Soyulduğunu fark eden Saffet Sancaklı şikâyetçi olunca kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 2 hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi.



TABUTU TAŞIMAK İSTEDİĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Sabah'ın haberine göre bir süre tabut taşıyan Sancaklı, arkasında bulunan bir kişi tarafından sürekli rahatsız edilmeye başladı. Yurttaşın tabut taşımak istediğini düşünen Sancaklı bir süre sonra cenaze merasiminden ayrılarak evine doğru hareket etti.

Evde ceplerini kontrol eden Saffet Sancaklı, cebinde bulunan 6 bin liranın olmadığını fark edince hırsızlar tarafından soyulduğunu fark etti.

TUTUKLANDILAR

Cenaze törenine ait görüntüleri inceleyen eski futbolcu arkasında bulunan şahsın sürekli kendisini taciz ettiğini fark edince cebinden parasını alan kişinin bu şahıs olduğunu düşünerek karakola başvurdu.

Emniyette ifade veren Saffet Sancaklı, olay günü cami içerisinde merhumun cenazesini araca taşımak üzere tabuta gittiğini bu sırada çok kalabalık olduğunu ancak arkasında bulunan gri bereli bir şahsın kendisini sürekli ittirdiğini evine gittiğinde ise parasının olmadığını tespit edince hırsızın bu şahıs olabileceğini söyledi. Şikâyet üzerine emniyet güçleri güvenlik kameralarından iki şahsın Saffet Sancaklı'ya yaklaştıklarını bir kişinin gölgeleme yaparken diğerinin eski futbolcunun cebinden para çaldığı tespit edildi.

Kimliği belirlenen iki şüpheli yapılan operasyon sonucu yakalanarak karakola getirildi. İfadeleri alınan şüpheliler Bayram D., ve Kartal D., olay günü cenazeye katıldıklarını herhangi bir hırsızlık eyleminde bulunmadıklarını beyan ettiler. İfadelerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler.