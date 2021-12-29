Sahibi bırakıp kaçtı, hayvan barınağına götürüldü
Sivas'ta polisleri görünce sahibinin bırakıp kaçtığı pitbull köpeği, hayvan barınağına alındı.
Huzur Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi'nde "yasaklı ırk köpek gezdirildiği" ihbarı üzerine, bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri sevk edildi.
Bu sırada polisleri gören köpeğin sahibi, hayvanı bırakarak kaçtı.
Polisler yaptıkları araştırmada köpeğin A.G'ye ait olduğunu tespit etti.
Pitbull cinsi olduğu değerlendirilen köpek, Sivas Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürüldü.
A.G'e, kayıt belgesiz ve ağızlıksız köpek gezdirmekten dolayı ceza yazılması için tutanak düzenlendi.
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