Sahibi bırakıp kaçtı, hayvan barınağına götürüldü

29 Aralık 2021 Çarşamba, 16:15

Huzur Mahallesi Hamza Yerlikaya Caddesi'nde "yasaklı ırk köpek gezdirildiği" ihbarı üzerine, bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri sevk edildi.

Bu sırada polisleri gören köpeğin sahibi, hayvanı bırakarak kaçtı.

Polisler yaptıkları araştırmada köpeğin A.G'ye ait olduğunu tespit etti.

Pitbull cinsi olduğu değerlendirilen köpek, Sivas Belediyesi'ne ait hayvan barınağına götürüldü.

A.G'e, kayıt belgesiz ve ağızlıksız köpek gezdirmekten dolayı ceza yazılması için tutanak düzenlendi.