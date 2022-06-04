Sahte 'kamu görevliliği' ile 350 bin TL'lik vurgun
Gaziantep’te telefonla aradığı kişiyi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak, 'çocuklarının bilgilerinin terör örgütü soruşturmasında geçtiği' yalanıyla 350 bin TL dolandıran B.B., yakalanıp, tutuklandı.
Gaziantep’te B.B. isimli bir şahıs, telefonla aradığı kişiye çocuklarının bilgilerinin terör örgütü soruşturmasında geçtiğini söyledi. Kamu görevlisi olduğunu belirten B.B., telefonun diğer ucundaki kişiye, para karşılığı çocuklarını kurtarabileceğini ifade etti.
İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ
Dolandırıcıya 350 bin lirasını kaptıran yurttaş, polise haber verdi. İhbar üzerine ekipler, B.B.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen B.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kendisini savcı, polis ve benzeri meslek mensubu gibi tanıtıp dolandırıcılık faaliyetinde bulunanlara karşı yurttaşlardan dikkatli olunması istendi.
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