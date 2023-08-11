Sakarya’da denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

İHA
Yayınlanma: 11.08.2023 - 11:08
Sakarya’da denize girmek yasaklandı
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Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava şartları, dalga ve rip akıntısı sebebiyle  denize girmek kaymakamlığın aldığı karar neticesinde yasaklandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek yurttaşlara uyarılarda bulundu.


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