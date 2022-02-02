Saklıkent’te kar festivali yapacağını söyleyip 2 bin 700 kilo et alıp kayıplara karıştı

02 Şubat 2022 Çarşamba, 17:26

Antalya’da değişik tarihlerde Saklıkent Kayak Merkezi’nde kar festivali düzenleneceğini söyleyerek 4 farklı kişiden toplamda 2 bin 700 kilogram et ve tavuk ürünü alıp, paralarını ödemeyip dolandırıcılık yaptığı tespit edilmesi üzerine, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince çok sayıda kamera kayıtlarının incelendi.

Olayların şüphelisi M.E. olduğu tespit edilip yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.