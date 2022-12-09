Samsun'da 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Samsun'un Havza ilçesinde 28 yaşındaki Gökhan Şişli evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
09 Aralık 2022 Cuma, 09:15
Samsun'da 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
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Havza ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Gökhan Şişli, işyerine gitmeyince çalışma arkadaşları ailesini aradı. Şişli'yi evde hareketsiz yatarken bulan yakınları polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Ekipler, Şişli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Cenaze otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

 


Samsun ölü bulundu polis

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