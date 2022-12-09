Samsun'da 28 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
Samsun'un Havza ilçesinde 28 yaşındaki Gökhan Şişli evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Havza ilçesinin Bahçelievler Mahallesi'nde oturan Gökhan Şişli, işyerine gitmeyince çalışma arkadaşları ailesini aradı. Şişli'yi evde hareketsiz yatarken bulan yakınları polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Ekipler, Şişli'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOPSİ YAPILACAK
Cenaze otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- İstismar edilen çocuğun abisinden skandal sözler
- AKP'li isim konuştu
- İYİ Parti'den AKP'ye geçen vekile tepki
- Otizmli çocuğu 4 gün boyunca istismar ettiler!
- Diyanet'ten günler sonra istismar açıklaması
- Demirtaş: Öfkeden yerimde duramıyorum
- Türkiye'de de forma giyen Jesic hayatını kaybetti!