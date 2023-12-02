Samsun'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Samsun’da otomobilin çarptığı 2 yayadan 1’i hayatını kaybetti, 1’i yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 09:31
Samsun'da otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Çarşamba ilçesi Durusu Mahallesi’nde, 55 RA 268 plakalı aracı ile seyir halinde olan O.Ç.(59) yolun karşısına geçmeye çalışan A.K.(51) ve S.K.’ye (69) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 2 yayada hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan S.K. sevk edildiği Samsun Eğitim Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaya ise hastanede tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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