Sanayicilerden yeni yasa tepkisi

22 Ekim 2021 Cuma, 06:18

Yeni düzenlemeye tepki gösteren OSBDER Başkanı Hilmi Uğurtaş, “Oldu olacak OSB’leri kamulaştırsınlar, bizi de görevden alsınlar. Ülkedeki diğer kurumların nasıl yönetildiği zaten ortada” dedi.

Hükümetin belediyelere kayyum ataması gibi ülke genelindeki tüm organize sanayi bölgelerinin müteşebbis heyet başkanlıklarına da vali ve kaymakamları görevlendirmek istemesi sanayicilerden büyük tepki topladı.

Organize sanayi bölgelerine vali ve kaymakamların başkan olarak atanmasını öngören ve sanayicilerin aleyhine pek çok düzenleme içeren yeni OSB yasa taslağına karşı çıkan 45 ayrı OSB temsilcisi İzmir’den sesini yükseltti.

OSBDER genel kurul toplantısında konuşan ve karara dair çekincelerini dile getirerek düzenlemeyi eleştiren OSBDER Başkanı Hilmi Uğurtaş, “Bu yasa değişikliği neden yapılıyor anlayamadık. Yasanın çıkması halinde sanayiciler artık kelle koltukta çalışacak. Bugün OSB yönetimleri kendi bölgesindeki bir okula bilgisayar alamaz, tuvalet bile tamir ettiremez hale geldi. Bunu yapmak için bakanlıktan onay alınması gerekiyor. OSB’lerin yatırıma ihtiyacı var ama bundan sonra bakanlık onay verirse yatırım yapılacak. Artık yatırımcıyı da buralara çekemeyeceğiz. Bakanlık bizi zaten denetliyor hatta içtiğimiz çaya kadar soruyorlar. 350 OSB bu yasaya kurban edilmemeli. Kamunun OSB’lere girmesi, karar alma süreçlerini zorlaştırır ve buralar kamulaşır. Yabancı yatırımcı böyle kaçar” diye konuştu.