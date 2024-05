Sancaktepe'de inşaat temelindeki su tahliye edildi

Yayınlanma: 17.05.2024 - 17:45

Güncelleme: 17.05.2024 - 17:45

Sancaktepe'de 4 Ekim 2023'te inşaat alanındaki su birikintisine düşen 3 çocuk hayatını kaybetmişti.

Bu kez Sancaktepe Akpınar Mahallesi'nde yarım bırakılan inşaatın temelinde su birikintisi oluştu. Su birikintisinin bulunduğu inşaat temeli, çocuk parkının yanında bulunuyor. Su dolu birikintinin oluştuğu inşat alanında çocukların yüzmesi ve çevresinde oyun oynaması tehlikeye davetiye çıkarıyor.

Sancaktepe Belediyesinden alınan bilgiye göre, su dolu alanın boşaltımı yapıldı. Belediye, inşaat firmasına gereken evrakların gönderildiğini belirtti. Davanın uzaması durumumda belediye tarafından hafriyat ile dolumu yapılacağı söylendi.

Ekipler, koordineli şekilde itfaiye,polis ve zabıta ekipleri su dolu alana gönderildi. İtfaiyeye ait su pompası ile inşaat alanındaki su boşaltılırken, zabıta ve polis ekipleri alan çevresinde önlem aldı.

"HABERLERE ÇIKMASA DAHA KÖTÜ DURUMLARDA OLABİLİRDİ"

Mahalle sakinlerinden Tuğba Özker, "Haberlere çıkması iyi olmuş. Haberlere çıkmasa daha kötü durumlarda olabilirdi. İlla başına bir şey mi gelmesi lazım bir çocuğun. Her an her şey olabilir tetikteyiz, korkuyoruz çocuklarımız için. Haberlerini görmüştük çocukların yazık günah o çocuklara. Tek başına bırakamıyoruz çocukları kesinlikle. Gerekenin yapılmasını istiyoruz artık. Burası bataklık oldu artık çocuklar yine tehlikede bir an önce yapılması gereken neyse yapılmasını istiyoruz" dedi.

"HABER YAPILMASAYDI BURADAKİ SUYUN BOŞALTILACAĞINI ZANNETMİYORDUM"

Başka bir mahalle sakini Esma Kızıldağ, "Çocuklarımı hep bu parka getiriyorum, haberlerde denk gelince şaşırdım. Buraya çocuk giriyormuş iyi ki de haber yapmışsınız önüne geçilmiş oldu. Böylelikle haber yapılmasaydı buradaki suyun boşaltılacağını zannetmiyordum. Buradaki suları boşalttıkları iyi oldu, evime yakın olduğu için buraya getiriyorum çocuklarımı. Bu parkta su dolu alanda çocuklar yüzüyorlarmış çok şaşırdım, buranın sahibi yapması gerekeni yapmış ama çocuk işte belediye arazi sahibine de bir tebligat göndermiştir diye düşünüyorum" diye konuştu.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "İnşaat sahipleri ile ilgili yapılan araştırmada, toprak sahibi N.Y. ve N.G. isimli şahısların 2021 yılında inşaat müteahhiti Y.Ç. ile anlaştıkları fakat müteahhit tarafından inşaatın devam ettirilmediği anlaşılmıştır. Konu ile ilgili toprak sahipleri ve müteahhit hakkında İnşaat veya Yıkımla ilgili Emniyet Kurallarına Uymama suçundan adli işlem başlatılmış, müteahhit Y.Ç. isimli şahıs emniyet birimine intikal ettirilmiş, işlemlerinin ardından dosyası ikmalen gönderilmek üzere şahıs serbest bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.