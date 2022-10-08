Şanlıurfa'da başından vurulan hastane çalışanı hayatını kaybetti

08 Ekim 2022 Cumartesi, 10:37

Olay, dün akşam Karacadağ Caddesi'nde meydana geldi. Viranşehir Devlet Hastanesi yazı işleri personeli Siraç Bahçeci, iddiaya göre, aralarında husumet bulunan grup ile sokakta karşılaştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bahçeci, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabanca ile başından vuruldu.

İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde bulunan Bahçeci'yi hastaneye kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Bahçeci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.