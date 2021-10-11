Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı Mikail, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Şanlıurfa'da 5 yaşındaki çocuk, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.
Mahmut K. (54) idaresindeki otomobil, Siverek-Karacadağ kara yolunun 24'üncü kilometresinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mikail Fıratoğlu'na (5) çarptı.
Yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fıratoğlu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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