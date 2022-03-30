Sarıyer'de TIR ağaca çarptı; yol trafiğe kapandı
Sarıyer'de dönüş yapan TIR, asırlık çınar ağacını devirdi.
TIR'ın dorsesinin üzerine doğru devrilen ağaç, itfaiye ve belediye ekipleri tarafından kesilerek kaldırıldı. Devrilen ağaç nedeniyle yol trafiğe kapanırken, cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Olay, Sarıyer Nalbant Çeşme Caddesi üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki TIR, yola eğilen ağaca çarptı. Ağaç, TIR ile dorsenin arasında kalarak yan yattı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Sürücünün ihbarıyla olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Yan yatan ağaç, vinç yardımı ile sabitlendikten sonra kesildi. Devrilen ağaç nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Ağacın kesilmesi ve TIR'ın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
Mahalle sakini Kenan Dumanlı "TIR dönüş yaparken TIR'ın dorsesi ağaca çarptı.Sadece trafik yoğunluğu oluştu" dedi.
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