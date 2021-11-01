"Savcı ve polisim" diyenlere 161 yıl hapis istemi

01 Kasım 2021 Pazartesi, 13:25

Telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, “mal varlıklarının FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne aktarılacağını” söyleyerek 11 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 5’i tutuklu 15 şüpheli hakkında soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, şüphelilerin, Şanlıurfa Akçakale’de yaşayan örgüt lideri Mustafa G.’nin talimatlarıyla mağdurları tespit edip, çoğunluğu kadın ve yaşlı kişileri telefon ile aradıkları, kendilerini polis, savcı gibi tanıttıkları, mağdurları FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ve diğer terör örgütleri ile bağlantıları olduklarını söyleyerek korkuttukları, ardından da hukuki yaptırımlardan kurtarabilecekleri vaadiyle para, döviz, altın gibi ziynet eşyaları, hatta sahip oldukları taşınmaz mallarını sattırarak dolandırdıkları anlatıldı.

MİLYONLUK VURGUN

ANKA'dan Gaye Şeyma Can'ın haberine göre iddianamede, şüphelilerin, mağdurlardan toplamda 850 bin TL, 489 bin dolar, 33 bin 300 avro; Cartier, Rolex ve Vecheron Constantin markalı saatler, iki gerdanlık, 105 tam altın, 75 cumhuriyet altını, 80 bilezik, 2 Adana burması altın bilezik, 1 tekli altın kelepçe, 1 çiftli altın kelepçe, 1 dörtlü altın kelepçe, yaklaşık 2 metre baklava dilimli altın zincir, altın zincire takılı 4 yarım, 3 tam altın, çeşitli ebatlarda 4 inci kolye, 1 kenarları elmas ortası yakut kolye, 2 küpe, 1 sarı renkli broşlu çok sayıda inci dizisinden oluşan kolye, 36 Ata lira, 1 altın zincirli beşi bir yerde, 1 altın bilezik, 1 çeyrek altın ve 1 gram çaldıkları belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, bir mağdurun konuştuğu kişilerin dolandırıcı olabileceği ihtimaline karşı parayı teslim etmeden önce emniyeti arayarak ihbarda bulunduğu ve şüphelinin mağdura ait paralarla yakalandığı belirtildi. İddianamede, şüphelilerin üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri ancak deliller doğrultusunda suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiklerinin anlaşıldığı aktarıldı.

161 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede, şüphelilerin, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, üye olmak, yardım etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 2 yıldan ile 161 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. İddianame, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.