Savcılar hakkında haber yapan gazetecilere hapis cezası
Gerçek Gündem Sorumlu Yazıişleri Müdürü Faruk Eren ve Gerçek Gündem Editörü Furkan Karabay'a, "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yargılamanın sadece 9 gün sürmesi dikkat çekti.
Gerçek Gündem Editörü Furkan Karabay, “Yargıda 'Antalya' operasyonunda ‘İstanbul' ayrıntısı: Atanan savcılar neyin göstergesi?” başlıklı haberde, İstanbul Başsavcı Vekilleri Zafer Koç ve Yakup Ali Kahveci başta olmak üzere Antalya Adliyesi’nde yapılan görevlendirmelerini haberleştirdiği için hapis cezasına çarptırıldı.
9 GÜNDE KARAR
“Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşmasında gazeteciler Eren ve Karabay hakkında 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Hakimin 9 günde karar vermesi ve cezanın ertelenmesiyle ilgili hükümleri uygulamaması dikkat çekti.
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