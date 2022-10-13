Savcılar hakkında haber yapan gazetecilere hapis cezası

Gerçek Gündem Sorumlu Yazıişleri Müdürü Faruk Eren ve Gerçek Gündem Editörü Furkan Karabay'a, "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yargılamanın sadece 9 gün sürmesi dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
13 Ekim 2022 Perşembe, 16:26
Savcılar hakkında haber yapan gazetecilere hapis cezası
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Gerçek Gündem Editörü Furkan Karabay, “Yargıda 'Antalya' operasyonunda ‘İstanbul' ayrıntısı: Atanan savcılar neyin göstergesi?” başlıklı haberde, İstanbul Başsavcı Vekilleri Zafer Koç ve Yakup Ali Kahveci başta olmak üzere Antalya Adliyesi’nde yapılan görevlendirmelerini haberleştirdiği için hapis cezasına çarptırıldı. 

9 GÜNDE KARAR

“Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşmasında gazeteciler Eren ve Karabay hakkında 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Hakimin 9 günde karar vermesi ve cezanın ertelenmesiyle ilgili hükümleri uygulamaması dikkat çekti.


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