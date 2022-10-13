Savcılar hakkında haber yapan gazetecilere hapis cezası

13 Ekim 2022 Perşembe, 16:26

Gerçek Gündem Editörü Furkan Karabay, “Yargıda 'Antalya' operasyonunda ‘İstanbul' ayrıntısı: Atanan savcılar neyin göstergesi?” başlıklı haberde, İstanbul Başsavcı Vekilleri Zafer Koç ve Yakup Ali Kahveci başta olmak üzere Antalya Adliyesi’nde yapılan görevlendirmelerini haberleştirdiği için hapis cezasına çarptırıldı.

9 GÜNDE KARAR

“Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret” suçlamasıyla açılan davanın ikinci duruşmasında gazeteciler Eren ve Karabay hakkında 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Hakimin 9 günde karar vermesi ve cezanın ertelenmesiyle ilgili hükümleri uygulamaması dikkat çekti.