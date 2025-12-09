AYRINTILAR GELİYOR...
Savcılığın itirazı reddedildi: Gazeteci Furkan Karabay’ın tahliye kararı kesinleşti!
Savcılık, 201 gün tutuklu kalan gazeteci Furkan Karabay hakkında verilen tahliye kararına itiraz etmişti. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın Karabay’ın tahliyesine yönelik itirazını reddetti. Karabay’ın farklı suçlamalardan aldığı toplam 4 yıl 3 ay hapis cezalarına rağmen tutukluluk süresi dikkate alınarak verilen tahliye kararı kesinleşti.
9.12.2025 13:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
