Şebeke arızası için gittikleri köyde üzerlerine çığ düştü: 3 yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Adaklı köyüne, arızalanan su şebekesini onarmak için başka köyden gelen 3 kişinin üzerine, çığ düştü. Kar kümesi altında kalan 3 kişi, köylülerin yardımıyla kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde, Yüksekova ilçe merkezine bağlı Adaklı köyü yakınlarında meydana geldi. Aksu köyünde yaşayan bazı kişiler, arızalanan su şebekesini onarmak için traktörle Adaklı köyüne kadar gitti.
Buradan da 4 kilometre yürüyerek arıza yaşanan bölgeye ulaşan köylülerin üzerine, çalışma yaptıkları sırada çığ düştü. İsmet Durna (50), Tekin Tarla (31) ve Nihat Arslan (30) kar kümesi altında kaldı, yanlarında bulunan 2 kişi ise son anda kurtuldu. Köylülerin yardımıyla Durna, Tarla ve Arslan, kar kümesi altından çıkarıldı. Kurtulan 2 köylünün ihbarıyla bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
İsmet Durna, çalışma yaparken, bir anda üzerlerine kar geldiğini belirterek, "Yaklaşık 1 saat kar altında kaldık. Çığda kurtulan arkadaşlarımızın da yardımıyla çıkmayı başardık" dedi.
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