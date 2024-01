Seçim treni: 11 yıldır bitmeyen proje

Yayınlanma: 12.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 12.01.2024 - 03:30

2013 yılında temeli atılan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi’nin (YHT), 11 yıl geçmesine rağmen sadece yüzde 62.9’u tamamlandı. 7. kez ertelenen hızlı tren için eski bakanlar hizmete girme tarihini ilk olarak 2025, daha sonra 2026 olarak açıklamıştı. Geçen yıl sadece yüzde 53’ü biten YHT için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, gecikme olduğunu söyleyerek 2028 yılında açılacağını duyurmuştu. Yıllardır bitmeyen hızlı tren projesi yerel seçimlerin yaklaşmasıyla tekrar gündeme geldi. Manisa ziyaretinde açıklama yapan bakan Uraloğlu, açılış tarihini iki yıl geriye çekerek bitiş tarihini 2026 olarak müjdeledi. Bakan ayrıca, projenin yüzde 62.9’unu bitirdiklerini kamuoyu ile paylaştı.

İzmirliler ve siyasiler bakanın açıklamasını seçim yatırımı olarak yorumladı. YHT haberlerine sosyal medya üzerinden yorum yapan yurttaşlar, “11 yılda yüzde 62.9’u biten projenin yüzde 37.1’ni iki yılda nasıl bitireceksiniz? Her seçim yaklaştığında YHT’yi gündeme getiriyorsunuz. İzmirli artık umudunu kesti” paylaşımında bulundu.

HIZLI TREN GECİKİR BELKİ HİÇ GELMEZ

Bakan Uraloğlu’nun YHT için yeniden tarih vermesine CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “Hızlı tren gecikir belki hiç gelmez” yorumu yaptı.

Kılıç, “11 yıldır halen ortada ne tren var ne demiryolu. Proje, bakan olarak Binali Yıldırım, Lütfi Elvan, Feridun Bilgin, Ahmet Arslan, Cahit Turhan, Adil Karaismailoğlu ve Abdulkadir Uraloğlu’nu gördü. Projenin maliyeti ise her geçen gün içinden çıkılmaz bir hal aldı. İhale süreci, yapım maliyeti ve gecikme sebepleri ile ilgili olarak kamuoyunu aydınlatacak bilgiler de sır gibi saklanıyor. Son dönemlerde bir AKP klasiği haline gelen ‘yolcu garantisi verme’ uygulaması bu projede var mı bilmiyoruz. Her projenin altından vatandaşın lokmasından kıstıklarını yandaşlara aktaran bir vurgun hikâyesi çıkıyor. ‘49 tünel, 67 viyadük, 66 köprü inşa edeceğiz, yüzde 62.9 ilerleme katettik, Ankara-İzmir arası 3.5 saate düşecek’ demek laftan öteye gitmiyor. Projenin açıklanış tarihi ile hedeflenen bitiş tarihi arasında 13 koca yıl var. Kördüğüme dönen bu projenin detayları kamuoyuyla bir an önce paylaşılmalı” diye konuştu.